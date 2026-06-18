Goirle vernieuwt participatiebeleid voor omgevingsplannen

De gemeente Goirle heeft een nieuw participatiebeleid vastgesteld voor omgevingsplannen. Het beleid, dat op 19 mei 2026 is goedgekeurd, moet zorgen voor meer nuance en flexibiliteit bij het betrekken van inwoners en organisaties.

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Het nieuwe participatiebeleid van Goirle vervangt eerdere regels die onvoldoende rekening hielden met de variatie in projecten. Zo wordt nu onderscheid gemaakt tussen technische wijzigingen en plannen met grote impact, zoals de bouw van een woonwijk. Initiatiefnemers zijn verplicht om belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken en de resultaten hiervan vast te leggen.

De gemeente biedt hiervoor handvatten, zoals een ‘menukaart omgevingsgesprek’ met suggesties voor kleine, middelgrote en grote plannen. Het beleid is flexibel, zodat participatie kan worden aangepast aan de omvang en gevolgen van een project. Het verslag van participatie moet voorafgaand aan een aanvraag worden ingediend. Dit nieuwe beleid treedt direct in werking en wordt binnen vier jaar geëvalueerd.