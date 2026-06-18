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Mobiel puinbreken in Esbeek toegestaan in zomer 2026
Vandaag om 11:27
Op de Esbeekseweg in Esbeek mag deze zomer drie dagen bouwpuin worden gebroken.
De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven voor mobiel puinbreken op de Esbeekseweg 17 in Esbeek. Het gaat om het verwerken van bouw- en slooppuin tot granulaat met een mobiele machine. De melding is op 12 juni 2026 gedaan en op 16 juni afgehandeld.
De werkzaamheden mogen plaatsvinden in week 29 tot en met week 41 van 2026, gedurende maximaal drie werkdagen. Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend tegen deze toestemming.
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