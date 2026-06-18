Bomen worden gekapt voor rioolwerkzaamheden in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek worden bomen gekapt in de wijk Elsakkers. Dit is nodig vanwege rioolwerkzaamheden. De vergunning hiervoor is verleend door het college van burgemeester en wethouders.

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De werkzaamheden vinden plaats in diverse straten van de wijk Elsakkers. Het gaat om het kappen van bomen om ruimte te maken voor het uitvoeren van rioolwerkzaamheden.

De omgevingsvergunning is op 16 juni 2026 verzonden en valt onder de reguliere procedure. Meer informatie over de vergunning is bij de gemeente Hilvarenbeek op te vragen.