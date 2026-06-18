Uitrit aanleggen aan Julianastraat in Diessen

Er is een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitrit aan de Julianastraat 59 A in Diessen. Het besluit is op 16 juni 2026 door de gemeente Hilvarenbeek verzonden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een nieuwe uitrit aan te leggen op het adres Julianastraat 59 A in Diessen. Dit valt onder de gebruiksregels voor het maken of veranderen van een uitweg.

Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn gaat in op de dag na de verzenddatum van het besluit.