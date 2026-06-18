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Dakkapel achterzijde woning Diessen toegestaan

Vandaag om 11:27

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning aan de Acacialaan 37 in Diessen. Het besluit is op 15 juni 2026 verzonden.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft deze toestemming volgens de reguliere procedure afgehandeld. Het kenmerk van het besluit is 1060399.

Het gaat om een dakkapel die aan de achterzijde van de woning wordt geplaatst. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de vergunning, gerekend vanaf de dag na verzending van het besluit.

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