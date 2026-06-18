Laagstraat 33 in Ossendrecht eenmalig aangewezen als trouwlocatie

De locatie Laagstraat 33 in Ossendrecht is op 17 september 2026 eenmalig aangewezen als officiële trouwlocatie. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht.

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Het aanwijzingsbesluit is genomen omdat de locatie voldoet aan alle gestelde voorwaarden van de gemeente. De bevoegdheid om externe trouwlocaties aan te wijzen, is door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college van B&W en verder gemandateerd aan een medewerker van het team Publieksplein.

Het besluit is op 15 juni 2026 vastgesteld en treedt in werking op de dag na bekendmaking. De aanwijzing geldt uitsluitend voor de genoemde datum in september en is daarna niet meer van toepassing.