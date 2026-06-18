Verkeersmaatregelen Vestingsronde Grave op 6 september 2026

Op zondag 6 september 2026 wordt de Vestingsronde gehouden in Grave. Voor dit evenement worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen, waaronder afsluiting van straten en een parkeerverbod.

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Tijdens de Vestingsronde in Grave worden diverse straten, waaronder de Markt, Hoofdwagt en Koninginnedijk, afgesloten van zeven uur 's ochtends tot negen uur 's avonds. Dit is nodig voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers tijdens de opbouw en afbouw van het evenement.

Bovendien geldt er een tijdelijk parkeerverbod op meerdere parkeerplaatsen in het gebied. Dit verbod zorgt ervoor dat er ruimte is voor het plaatsen van objecten en attracties. De Wegsleepverordening van de gemeente Land van Cuijk is van toepassing op deze parkeerplaatsen.

De verkeersmaatregelen zijn genomen om de veiligheid op de weg en van de bezoekers te waarborgen. De gemeente Land van Cuijk heeft overleg gehad met de politie, die positief heeft geadviseerd over het besluit.