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Vergunning voor locatie in Holthees mogelijk ingetrokken

Vandaag om 11:29

De gemeente Land van Cuijk heeft een verzoek ontvangen om een vergunning voor Vliegenberg 8 in Holthees in te trekken. Het gaat om deelname aan een speciale regeling.

Gevonden voor jou

Op 15 juni 2026 heeft de gemeente Land van Cuijk een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning in te trekken. De aanvraag betreft het adres Vliegenberg 8 in Holthees en heeft zaaknummer Z/507677.

De vergunning is aangevraagd voor deelname aan de Lbv-regeling. In deze fase is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.

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