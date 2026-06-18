Vergunning voor locatie in Holthees mogelijk ingetrokken

De gemeente Land van Cuijk heeft een verzoek ontvangen om een vergunning voor Vliegenberg 8 in Holthees in te trekken. Het gaat om deelname aan een speciale regeling.

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Op 15 juni 2026 heeft de gemeente Land van Cuijk een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning in te trekken. De aanvraag betreft het adres Vliegenberg 8 in Holthees en heeft zaaknummer Z/507677.

De vergunning is aangevraagd voor deelname aan de Lbv-regeling. In deze fase is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.