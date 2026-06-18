Gemeente Land van Cuijk verkoopt grond in Gassel

De gemeente Land van Cuijk wil een perceel van 2225 m² in Gassel verkopen. Het gaat om gemeentegrond bij Prinsenhof die momenteel door aangrenzende eigenaren wordt gebruikt.

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De gemeente Land van Cuijk heeft plannen om een perceel bij Prinsenhof in Gassel te verkopen. Het gaat om 2225 m² gemeentegrond die kadastraal gezien gedeeltelijk op het eigendom van aangrenzende eigenaren ligt. Met de verkoop wil de gemeente de werkelijke situatie in overeenstemming brengen met de kadastrale gegevens.

De grond wordt verkocht volgens het snippergroenbeleid van de gemeente. Dit beleid bepaalt dat kleine stukken gemeentegrond uitsluitend aan eigenaren van aangrenzende percelen worden verkocht, zodat zij hun perceel kunnen uitbreiden. Het perceel betreft meerdere kadastrale nummers in de sectie Grave L, van 2074 tot en met 2093.

Als zich binnen twintig dagen na publicatie een andere belangstellende meldt die voldoet aan de voorwaarden, kan deze ook in aanmerking komen voor aankoop.