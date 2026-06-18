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Gesloten bodemenergiesysteem aangelegd in Cuijk
Vandaag om 11:29
In Cuijk is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op Meelbes 15.
De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem zorgt voor duurzame warmte en koeling door gebruik te maken van de bodem. De locatie van het project is Meelbes 15.
De melding is op 21 mei 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z/505957. Tegen deze melding kunnen geen bezwaren worden ingediend.
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