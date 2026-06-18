Grond op Markt Cuijk mogelijk verhuurd aan ondernemer

De gemeente Land van Cuijk wil een stuk grond op de Markt in Cuijk verhuren aan een ondernemer. Het gaat om een standplaats van 14 vierkante meter. Er is volgens de gemeente slechts één serieuze gegadigde.

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De gemeente Land van Cuijk is eigenaar van een perceel grond op de Markt in Cuijk. Een ondernemer heeft een volledige en vergunbare aanvraag ingediend voor een standplaats op een deel van dit perceel. Volgens de gemeente is er geen fysieke schaarste, omdat op het plein meerdere standplaatsen mogelijk zijn. Bovendien hebben zich geen andere gegadigden gemeld voor deze specifieke locatie.

Het perceel dat wordt verhuurd, is kadastraal bekend als CUI C 5691 gedeeltelijk en heeft een oppervlakte van ongeveer 14 vierkante meter. De gemeente benadrukt dat andere ondernemers ook gebruik kunnen maken van beschikbare standplaatsen op het plein.

Als er binnen twintig dagen na publicatie geen andere serieuze gegadigden opstaan, wordt de grond verhuurd aan de ondernemer die de vergunning heeft aangevraagd. De gemeente baseert haar beslissing op objectieve en toetsbare criteria.