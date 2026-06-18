Smullen Grand Café vraagt vergunning aan in Boekel

Smullen Grand Café aan de Kerkstraat in Boekel heeft een exploitatievergunning aangevraagd. Het gaat om activiteiten die vergunningplichtig zijn. Bezwaar maken is pas mogelijk als de vergunning wordt verleend.

Gevonden voor jou

De aanvraag is ingediend op 11 juni 2026 en heeft betrekking op het pand aan Kerkstraat 24 in Boekel. Het registratienummer van de aanvraag is 709708.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra de vergunning officieel wordt verleend. De aanvraag heeft betrekking op activiteiten waarvoor toestemming verplicht is.