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Hoogwerker mag worden geplaatst aan de Venstraat in Eindhoven

Vandaag om 11:31

De aanvraag voor het plaatsen van een hoogwerker aan de Venstraat 30 in Eindhoven is goedgekeurd. Het besluit is verzonden op 16 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte, waarbij een flitsvergunning is verleend. Onder flitsvergunningen vallen tijdelijke voorzieningen zoals containers, steigers of in dit geval een hoogwerker.

De locatie waar de hoogwerker geplaatst mag worden, is Venstraat 30 in Eindhoven. Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-005176.

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