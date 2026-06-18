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Woning tijdelijk verhuurd onder Leegstandwet in Eindhoven

Vandaag om 11:31

De woning aan de Vincent van den Heuvellaan 19 in Eindhoven mag tijdelijk worden verhuurd onder de Leegstandwet. Het besluit is op 16 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek voor tijdelijke verhuur van een woning vanwege leegstand. De vergunning is verleend door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De aanvraag betreft een woning in Eindhoven aan Vincent van den Heuvellaan 19. Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-005242. Dit type vergunning maakt het mogelijk om een leegstaande woning tijdelijk te verhuren.

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