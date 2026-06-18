Vergunning verleend voor dakopbouw in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het realiseren van een dakopbouw aan de Maskerdooshof.

Gevonden voor jou

Op 16 juni 2026 is besloten dat de aanvraag voor een dakopbouw op het adres Maskerdooshof 3 in Eindhoven wordt goedgekeurd. Het gaat om een bouwactiviteit die zowel technisch als ruimtelijk is beoordeeld.

Het besluit is vanaf twee dagen na publicatie digitaal beschikbaar en kan ook worden ingezien op het Inwonersplein in het stadhuis van Eindhoven. Het besluit blijft geldig, ook als iemand bezwaar maakt.