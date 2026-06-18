Jongeren blijven overlast geven in Boxtel: extra cameratoezicht deze zomer

De gemeente Boxtel gaat camera's plaatsen bij gemeenschapshuis De Walnoot, omdat groepen jongeren overlast blijven veroorzaken. De afgelopen weken waren er weer vernielingen en hadden inwoners last van intimiderend gedrag en geluidsoverlast van de jongeren.

De camera's worden op maandag 22 juni geplaatst en blijven staan tot 1 september. Zo is er de hele zomer extra toezicht op de plek waar vaak overlast wordt ervaren. Bewoners en ondernemers in de buurt van het gemeenschapshuis voelen zich onveilig, schrijft de gemeente op Facebook.

In de afgelopen maanden zijn 34 meldingen binnengekomen bij de gemeente. Dat gaat niet alleen over geluidsoverlast en vernielingen, maar ook over hinderlijk en strafbaar gedrag en gevaarlijk rijgedrag.

Langer onrustig

Het is al langer onrustig in Boxtel. Vorige zomer werd al een groep van zeven jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar opgepakt. Ze werden verdacht van onder meer mishandelingen, fraudes, vernielingen, openlijke geweldplegingen en het medeverantwoordelijk zijn voor een groot deel van de onrust, zoals die op de kermis van Liempde'.

De gemeente stelde een samenscholingsverbod in, maar dat hielp niet. 24 jongeren kregen een boete vanwege samenscholing. Ook werden drie jongeren aangehouden voor het bedreigen van iemand.