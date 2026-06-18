IJsfestijn Steenbergen gepland bij Gummaruskerk

Van 28 november tot en met 3 januari staat het IJsfestijn gepland in Steenbergen.

Gevonden voor jou

Het IJsfestijn zal plaatsvinden op het parkeerterrein van de Gummaruskerk in Steenbergen. De burgemeester heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor dit winterevenement. De aanvraag is ingediend op 5 juni 2026 en geregistreerd onder nummer ZK26002444.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de vergunning. Zodra dit wel gebeurt, wordt het besluit gepubliceerd.