Van KKD naar Champions League: kassa rinkelt voor RKC Waalwijk na transfer

Tim van der Leij verruilt per direct RKC Waalwijk voor VfB Stuttgart. De 20-jarige spits tekent een contract voor vier seizoenen bij de nummer vier van de Bundesliga afgelopen seizoen. De Duitsers betalen naar verluid ruim een miljoen euro. "Dat ik nu de kans krijg bij VfB Stuttgart maakt mij ontzettend trots."

Van der Leij sloot aan het begin van het seizoen aan bij de selectie van Vitesse. Door de onduidelijkheid over het verkrijgen van een licentie vertrok hij uit Arnhem en ging hij spelen voor RKC Waalwijk. Niet zijn eerste Brabantse club, want de aanvaller speelde jarenlang in de jeugdopleiding van PSV.

In Waalwijk begon hij als derde spits, maar hij werd uiteindelijk clubtopscorer met dertien doelpunten in de competitie en vier in de KNVB Beker. Dat zorgde voor interesse van meerdere clubs, waaronder VfB Stuttgart dat komend seizoen Champions League speelt.

"Ik kwam naar Waalwijk met veel ambitie, maar ik had niet durven dromen dat ik direct zoveel doelpunten zou maken", zegt de geboren Bosschenaar. "Het afgelopen jaar heeft mij geholpen om mezelf verder te ontwikkelen. Deze transfer is voor mij het bewijs dat het een hele goede keuze was om vorig seizoen naar Waalwijk te komen.”