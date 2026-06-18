Afvalinzameling in Boekel start eerder door hitte

Vanwege de voorspelde hitte begint de afvalinzameling in Boekel op 18 en 19 juni een half uur eerder.

Gevonden voor jou

In verband met de verwachte hoge temperaturen, waarbij code geel is afgegeven, start de afvalinzameling aan huis op donderdag 18 en vrijdag 19 juni al om half zeven ’s ochtends. Dit is een half uur eerder dan gebruikelijk.

De gemeente roept inwoners op om hun afval op tijd aan de straat te zetten, uiterlijk om half zeven. Wie het risico wil vermijden dat de afvalwagen al langs is, kan het afval de avond ervoor na tien uur buiten zetten.

Geen herkansing

Afval dat te laat wordt aangeboden, wordt niet meegenomen. De inzamelaar kan niet terugkomen om het alsnog op te halen. Het is dan aan de bewoners om het afval weer binnen te halen en te wachten tot de volgende inzameldag.

Voor de exacte inzameldagen en tijden kunnen inwoners terecht op hun afvalkalender of in De AfvalApp. De gemeente bedankt iedereen voor hun medewerking.