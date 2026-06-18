Grond gebruikt om sloten en greppels te dempen in Maashorst

De gemeente Maashorst heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond. Bij verzoeklocatie 2026061001270 worden sloten en greppels gedempt.

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Het toepassen van grond, zoals in dit geval het dempen van sloten en greppels, is verplicht te melden vanwege mogelijke effecten op de bodem en het milieu. Het zaaknummer van deze melding is Z/507355. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.