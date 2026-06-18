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Grond gebruikt om sloten en greppels te dempen in Maashorst
Vandaag om 11:45
De gemeente Maashorst heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond. Bij verzoeklocatie 2026061001270 worden sloten en greppels gedempt.
Op 10 juni 2026 heeft de gemeente Maashorst een melding ontvangen voor het gebruik van grond. Hierbij worden sloten en greppels gedempt op verzoeklocatie 2026061001270.
Het toepassen van grond, zoals in dit geval het dempen van sloten en greppels, is verplicht te melden vanwege mogelijke effecten op de bodem en het milieu. Het zaaknummer van deze melding is Z/507355. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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