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Werkendam: plannen voor verduurzamen daken op De Graaff
Vandaag om 11:55
In Werkendam is een aanvraag ingediend voor het verduurzamen van daken op De Graaff.
De aanvraag betreft verschillende adressen op De Graaff in Werkendam, namelijk 16 tot en met 26, 48 tot en met 52 en 58 tot en met 88. Het gaat om het verduurzamen van de daken, wat inhoudt dat deze energiezuiniger en milieuvriendelijker worden gemaakt. De aanvraag is op 29 mei 2026 bij de gemeente Altena binnengekomen.
Deze aanvraag is nog geen definitief besluit. De gemeente neemt eventuele zorgen of opmerkingen mee in de beoordeling. Meer informatie over de aanvraag kan worden opgevraagd via de website van de gemeente Altena.
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