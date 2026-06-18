Werkendam: plannen voor verduurzamen daken op De Graaff

In Werkendam is een aanvraag ingediend voor het verduurzamen van daken op De Graaff.

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De aanvraag betreft verschillende adressen op De Graaff in Werkendam, namelijk 16 tot en met 26, 48 tot en met 52 en 58 tot en met 88. Het gaat om het verduurzamen van de daken, wat inhoudt dat deze energiezuiniger en milieuvriendelijker worden gemaakt. De aanvraag is op 29 mei 2026 bij de gemeente Altena binnengekomen.