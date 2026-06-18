Nieuwbouwplannen Sleeuwijksedijk 21b Werkendam

De gemeente Altena heeft aangekondigd een vergunning te willen verlenen voor nieuwbouw op Sleeuwijksedijk 21b in Werkendam. Het gaat om het vervangen van bestaande gebouwen door nieuwe bebouwing.

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De gemeente Altena heeft een ontwerpbesluit opgesteld voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig om toestemming te krijgen voor het bouwen of verbouwen van panden. In dit geval gaat het om nieuwbouw op een locatie aan de Sleeuwijksedijk in Werkendam.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende documenten zijn digitaal in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. De gemeente gebruikt reacties op dit ontwerp om te bepalen of de vergunning definitief wordt verleend.