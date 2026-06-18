Altena stelt nieuwe afvalregels vast voor 2026

De gemeente Altena heeft het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2026 goedgekeurd. Dit besluit bepaalt hoe afval wordt ingezameld, verwerkt en aangeboden vanaf 1 januari 2026.

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De nieuwe regels stellen onder meer vast welke soorten afval apart moeten worden ingezameld, zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier, glas en textiel. Ook zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van inzamelmiddelen, zoals containers en speciale zakken. Inwoners moeten afval op vastgestelde dagen aanbieden, waarbij containers niet zwaarder mogen zijn dan 75 kilogram.

Daarnaast worden milieustations en brenglocaties aangewezen voor afvalstromen zoals grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en elektronica. De gemeente Altena neemt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van ingezamelmiddelen en biedt inwoners bij verhuizing de mogelijkheid om deze zonder kosten te wisselen. Het besluit treedt op 1 januari 2026 in werking en vervangt het uitvoeringsbesluit van 2024.