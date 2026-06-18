Halderberge verwacht positief saldo in Zomernota 2026

Het college van Halderberge heeft de Zomernota 2026 gepresenteerd. De nota combineert de Voorjaarsnota 2026 en de Kadernota 2027. Voor dit jaar wordt een positief saldo van 80.103 euro verwacht. Op 9 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.

Gevonden voor jou

De Zomernota biedt een vooruitblik op de jaren 2027 tot en met 2030 en bevat de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2027. Het college stelt voor om het positieve saldo van 2026 nog niet te bestemmen. Zo blijft het bedrag beschikbaar voor het tweede half jaar.

De meerjarenraming toont een wisselend financieel beeld. Voor 2027 en 2028 worden negatieve saldi verwacht van respectievelijk 355.084 euro en 688.061 euro. In 2029 en 2030 keert het tij met positieve bedragen van 842.643 euro en 2.216.327 euro.

Onzekerheden

Volgens wethouder financiën Patrick Schouw is de Zomernota vooral een nota op hoofdlijnen. Door het recente bestuursakkoord zijn de financiële gevolgen nog niet volledig uitgewerkt. Deze worden meegenomen in de Programmabegroting 2027. Daarnaast blijven landelijke ontwikkelingen onzeker, waardoor het financiële beeld kan veranderen.

Besluitvorming

Op donderdag 25 juni wordt de Zomernota besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad. Twee weken later, op 9 juli, volgt het definitieve besluit. Tot die tijd blijft het college de ontwikkelingen op de voet volgen.