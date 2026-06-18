Kei Gezond Festival in Deurne afgelast door hitte

Het Kei Gezond Festival in Deurne op zaterdag 20 juni is afgelast vanwege de verwachte extreme hitte. Temperaturen boven de 30 graden maken het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Het festival had van twaalf tot vijf uur ’s middags plaatsgevonden en was gericht op beweging en gezondheid.

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Het besluit om het festival af te gelasten is genomen vanwege verhoogde gezondheidsrisico’s bij extreme hitte. Volgens de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) brengen temperaturen boven de 30 graden extra risico’s met zich mee, vooral in de middag wanneer het op z’n heetst is.

Een groot deel van de geplande activiteiten richtte zich op bewegen, wat bij deze temperaturen gevaarlijk kan zijn voor bezoekers en deelnemers. Het doel van het festival, inwoners op een verantwoorde manier stimuleren om aan hun gezondheid te werken, zou daarmee niet worden gehaald.

Onvoldoende maatregelen

De organisatie geeft aan dat er op korte termijn niet genoeg maatregelen konden worden getroffen om het evenement veilig door te laten gaan. Het besluit is een teleurstelling voor de betrokken inwoners, organisaties en vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de voorbereiding.

Vervolg nog onduidelijk

Inwoners die zich hadden aangemeld voor het festival krijgen een apart bericht over de afgelasting. De organisatie onderzoekt op dit moment of het evenement op een later moment alsnog kan doorgaan. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit met de deelnemers gedeeld.