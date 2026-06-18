Bijeenkomst over Powerport en energieprojecten in Zevenbergen

Op dinsdag 30 juni organiseert de gemeente Moerdijk een inloopavond in Zevenbergen. Bewoners krijgen informatie over energieprojecten en de toekomst van Powerport. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en duurt van zeven tot negen uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De inloopavond is bedoeld voor bewoners die meer willen weten over verschillende energieprojecten in de regio. Onderwerpen zijn onder meer de plannen voor de aanlanding van windenergie op zee en het nieuwe hoogspanningsstation bij de haven van Moerdijk.

Ook wordt de voortgang besproken van Powerport, een project waarbij Rijk, provincie en gemeente samen werken aan beslissingen over de omvang en locatie. Tijdens de avond wordt uitgelegd welke stappen nodig zijn om tot een definitief besluit te komen.

Verschillende energieprojecten

Er is daarnaast informatie over andere initiatieven in de regio, zoals het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland en de hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel. Bezoekers kunnen vragen stellen of hulp krijgen bij het indienen van zienswijzen over lopende plannen.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen. De deuren zijn vanaf zeven uur ’s avonds open. Om negen uur wordt de avond afgesloten.