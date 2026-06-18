Milieustraat Moerdijk sluit eerder door warmte
De milieustraat in Klundert sluit vrijdag en maandag eerder door de hitte.
Vanwege het warme weer past de milieustraat aan de Fuutweg in Klundert komende vrijdag 19 juni en maandag 22 juni haar openingstijden aan. Bezoekers kunnen op deze dagen terecht van half acht ’s ochtends tot één uur ’s middags.
De gemeente Moerdijk heeft deze maatregel genomen vanwege de hoge temperaturen die worden verwacht. Op andere dagen blijft de milieustraat geopend volgens de reguliere openingstijden.
Locatie en tijden
De milieustraat bevindt zich aan de Fuutweg 4 in Klundert. Naast de aangepaste tijden op vrijdag en maandag, zijn de normale openingstijden voor de overige dagen van kracht. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Moerdijk.
De komende dagen wordt in de regio Moerdijk rekening gehouden met een hittegolf. Het aanpassen van de openingstijden moet medewerkers en bezoekers beschermen tegen de extreme warmte.
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