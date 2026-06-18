Verbetering bushalte Valkenierstraat: inloopbijeenkomst 25 juni

De bushalte aan de Valkenierstraat in Valkenswaard krijgt een opknapbeurt. Omwonenden en reizigers kunnen op donderdag 25 juni meepraten over drie ontwerpen tijdens een inloopbijeenkomst in het Frans van Bestpark.

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De gemeente Valkenswaard wil de bushalte aan de Valkenierstraat veiliger en praktischer maken. Dagelijks maken veel mensen gebruik van deze halte, zowel om op de bus te stappen als om hun fiets te parkeren. Verbeteringen moeten zorgen voor een prettige en toegankelijke omgeving.

Deze plannen komen voort uit de studie ‘Openbaar vervoer Valkenswaard’ (2025), waarin wordt gewerkt aan een hoogwaardige verbinding met Eindhoven. Het opwaarderen van bushaltes in de regio is een van de maatregelen uit deze studie. Vanwege bestaande problemen, zoals de beperkte ruimte voor fietsen, is de halte aan de Valkenierstraat als eerste geselecteerd.

Ontwerpen bekijken in Frans van Bestpark

Op donderdag 25 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het Frans van Bestpark, vlak bij de bushalte. Bezoekers kunnen tussen vier en zeven uur ’s avonds drie uitgewerkte ontwerpen bekijken. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De bijeenkomst richt zich op het verzamelen van feedback van gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden. Hun mening wordt meegenomen bij het kiezen van het definitieve ontwerp en de verdere uitwerking. Iedereen is welkom om binnen te lopen op een tijdstip dat hen het beste uitkomt.