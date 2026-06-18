Regio Deal Expo te zien in Steenbergen

De reizende Regio Deal Expo is aangekomen in het gemeentehuis van Steenbergen. Tot en met augustus kunnen inwoners hier ontdekken hoe de Regio Deal 'West-Brabants welvaren' bijdraagt aan brede welvaart in de regio.

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De expositie biedt een overzicht van de resultaten, verhalen en ambities van de Regio Deal West-Brabant. Het project richt zich op een gezonde leefomgeving, economische groei en een toekomstbestendige regio. Overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners werken hierin samen.

Steenbergen speelt een belangrijke rol in de programmalijn 'West-Brabant Maakt Plantaardig'. Zo ontving het bedrijf Revyve op het Agro Food Cluster in 2025 een subsidie van 500.000 euro. Met dat bedrag bouwde het een faciliteit in Dinteloord waar biergist, een restproduct van brouwerijen, wordt verwerkt tot duurzame eiwitten als alternatief voor kippenei-eiwit.

Innovatie in landbouw

Naast duurzame voedselproductie is Steenbergen actief in de programmalijn 'Gezonde Leefomgeving'. Samen met de gemeente Altena werkt Steenbergen aan bodemvitaliteit. Het gebied dient als praktijklocatie voor innovaties in akkerbouw en als demonstratiegebied voor landbouwtransitie. Lokale agrariërs zijn betrokken bij pilots en er wordt gewerkt aan een inspiratiekaart met duurzame bodemmaatregelen.

De Regio Deal Expo geeft inwoners een inkijk in projecten die bijdragen aan gezondheid, werkgelegenheid, duurzaamheid en economische kansen. Na Steenbergen reist de expositie verder door West-Brabant en doet zij ook andere gemeenten en instellingen aan.

De Regio Deal 'West-Brabants welvaren' is een samenwerking van regionale partners en het Rijk, met een totale investering van 30 miljoen euro. Tussen 2024 en 2028 wordt gewerkt aan een sterker en toekomstbestendig West-Brabant.