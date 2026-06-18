Hitteprotocol: afval eerder opgehaald en aangepaste openingstijden

Vanwege de hitte wordt vanaf vrijdag het afval in de gemeente Dongen eerder opgehaald en past milieustraat de Coolhof haar openingstijden aan.

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Door de warme temperaturen is besloten het afval in Dongen vanaf vrijdag 19 juni eerder op te halen. De ophaaldienst start al om half zeven 's ochtends. Bewoners moeten hun afval vóór dat tijdstip aan de straat zetten.

Ook milieustraat de Coolhof voert een hitteprotocol in. De openingstijden worden aangepast: vanaf vrijdag is de milieustraat open van half acht 's ochtends tot twaalf uur 's middags. Hiermee willen de gemeente en betrokken diensten inspelen op de hoge temperaturen.

De maatregelen gelden zolang het hitteprotocol van kracht is. Het is belangrijk dat inwoners rekening houden met de gewijzigde tijden om afvalproblemen en lange wachttijden bij de milieustraat te voorkomen.