Oisterwijk wil weten hoe weerbaar jij bent

De gemeente Oisterwijk vraagt inwoners hoe goed zij voorbereid zijn op noodsituaties. Met een vragenlijst wil de gemeente inzicht krijgen in de weerbaarheid van de gemeenschap en mogelijke verbeterpunten.

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Wat doe je als de stroom uitvalt, er geen drinkwater beschikbaar is of het internet plat ligt? De gemeente Oisterwijk wil weten hoe haar inwoners omgaan met dit soort onverwachte situaties en wat zij nodig hebben om zich zekerder te voelen.

Om hier meer inzicht in te krijgen, heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld.

Samen weerbaar

De gemeente benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. Denk aan langdurige stroomuitval, cyberaanvallen of wateroverlast. Oisterwijk werkt hiervoor samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en veiligheidspartners zoals de brandweer en politie.

Daarnaast bereidt de gemeente noodsteunpunten voor waar mensen hulp en informatie kunnen krijgen. Ook ondersteunt Oisterwijk initiatieven in buurten en verenigingen en heeft zij speciale aandacht voor kwetsbare inwoners.

Met de vragenlijst hoopt de gemeente de weerbaarheid van de gemeenschap verder te versterken.