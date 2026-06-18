Milieustraat Oirschot past openingstijden aan vanwege hitte

De milieustraat in Oirschot heeft op 19 en 20 juni aangepaste openingstijden vanwege de verwachte hitte.

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Vanwege de hoge temperaturen deze week zal de milieustraat in Oirschot korter geopend zijn. Het gaat om vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni.

Op vrijdag kunnen inwoners tussen negen uur ’s ochtends en één uur ’s middags hun afval brengen. Zaterdag is de milieustraat iets langer open, namelijk van negen uur ’s ochtends tot half drie ’s middags.

De aanpassing is bedoeld om medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de extreme hitte. Het is niet bekend of er aanvullende maatregelen worden genomen.

Bezoekers wordt aangeraden rekening te houden met de gewijzigde tijden en hun bezoek aan de milieustraat hierop af te stemmen.