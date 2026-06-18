Duurzame ondernemers gezocht voor Groene Pluim 2026

Ondernemers in Gilze en Rijen kunnen zich tot 1 juli aanmelden voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs beloont bedrijven die uitblinken in duurzaamheid. Het initiatief wil inspireren en duurzame stappen zichtbaar maken.

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De gemeente Gilze en Rijen roept duurzame ondernemers op om zich kandidaat te stellen voor de Groene Pluim 2026. Dit jaarlijkse initiatief eert bedrijven die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen tot en met 1 juli hun aanmelding indienen via de website van De Groene Pluim. Bedrijven die eerder hebben meegedaan, maar sindsdien nieuwe duurzame stappen hebben gezet, worden aangemoedigd om opnieuw deel te nemen.

Wat is de Groene Pluim?

De Groene Pluim is een onderscheiding voor ondernemers die zich onderscheiden door duurzame keuzes en positieve impact op mens en milieu. Het initiatief wil niet alleen prijzen uitreiken, maar ook anderen inspireren om duurzamer te ondernemen.

De winnaar wordt later dit jaar bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking. Ondernemers krijgen zo een podium om hun verhaal te delen en anderen te motiveren.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure is te vinden op de website van De Groene Pluim.