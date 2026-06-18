Werkzaamheden verkeerslichten Helvoirt kruispunt N65

Rijkswaterstaat vervangt zondag 21 juni de tijdelijke verkeerslichten bij het kruispunt Torenstraat/Molenstraat/N65 in Helvoirt. Tijdens de werkzaamheden blijft één rijstrook per richting open. Zijwegen worden afgesloten.

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De werkzaamheden beginnen zondagmiddag om half vier en duren tot maandagochtend vijf uur. Fietsers en voetgangers worden begeleid door verkeersregelaars. Nood- en hulpdiensten houden vrije doorgang.

In de dagen voorafgaand aan de vervanging vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni wordt er gewerkt tussen acht uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends.

Zijwegen afgesloten

Tijdens de vervanging van de verkeerslichten zijn de zijwegen van het kruispunt afgesloten. Automobilisten kunnen gebruik blijven maken van één rijstrook per richting. De nieuwe verkeerslichten moeten zorgen voor een betere doorstroming.

De vervanging maakt deel uit van een breder onderhoudsproject aan de N65. Rijkswaterstaat voert regelmatig werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid en het wegbeheer te verbeteren.