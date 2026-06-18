Gilze en Rijen blijft investeren ondanks financiële druk

De gemeente Gilze en Rijen blijft investeren in maatschappelijke opgaven, ondanks financiële onzekerheden en stijgende kosten. Dit blijkt uit de eerste tussentijdse rapportage 2026 en de Perspectiefnota 2027. Het college heeft deze documenten aangeboden aan de gemeenteraad. Ze vormen een brug tussen de huidige bestuursperiode en de komende jaren.

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De rapportage en nota bieden niet alleen een financiële vooruitblik, maar zorgen ook voor continuïteit in beleid. Dit is van belang vanwege het verkiezingsjaar waarin de nadruk ligt op het uitvoeren van bestaande plannen. Volgens wethouder Merijn Scheifes is het cruciaal om nú keuzes te maken zodat de volgende bestuursperiode goed kan starten.

Een belangrijk speerpunt is het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners. Ontwikkelingen in de wereld maken dit steeds urgenter. Ook de veranderende taken van Defensie, bijvoorbeeld bij de vliegbasis Gilze-Rijen, spelen hierin een rol. De gemeente blijft hierover in gesprek met Defensie en inwoners.

Focus op leefomgeving en veiligheid

Naast weerbaarheid wordt ook gewerkt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat onder andere om groenvoorzieningen, riolering en straatwerk, waarbij werkzaamheden zoveel mogelijk worden gecombineerd. Veiligheid krijgt eveneens extra aandacht. Dit gebeurt door uitbreiding van de capaciteit van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en maatregelen rondom sociale veiligheid, zoals bij de Hannie Schaftlaan.

Ondertussen staan de financiën van de gemeente onder druk. Vooral de oplopende kosten in de jeugdzorg zijn een uitdaging. Landelijke keuzes zorgen daarnaast voor onzekerheid. Wethouder Marielle Doremalen benadrukt dat structurele taken ook structureel georganiseerd moeten worden. Het college blijft scherp op de balans tussen inkomsten en uitgaven.

Op maandag 6 juli bespreekt de gemeenteraad de rapportage en nota in zijn vergadering. Het college benadrukt dat deze documenten een solide basis vormen om verder te bouwen aan een toekomstbestendige gemeente.