Aangepaste openingstijden milieustraat Bladel vanwege hitte

De milieustraat in de gemeente Bladel past de openingstijden aan vanwege de voorspelde hitte.

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Door de verwachte hoge temperaturen is het hitteprotocol op de milieustraat ingegaan. Hiermee wil men de veiligheid en gezondheid van zowel bezoekers als medewerkers beschermen. De aangepaste tijden gelden op vrijdag en zaterdag.

Op vrijdag 19 juni is de milieustraat geopend van negen uur tot één uur ’s middags. Op zaterdag 20 juni kun je er terecht van negen uur tot half drie. Bezoekers wordt aangeraden om hun bezoek buiten de warmste uren van de dag te plannen.

De tijdelijke maatregel is een reactie op het warme weer dat dit weekend wordt verwacht. Het is niet bekend wanneer de normale openingstijden weer van kracht zijn.