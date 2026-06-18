Parkeerregels en veiligheidstips bij ’t Zand

Bezoekers van recreatiegebied ’t Zand moeten rekening houden met veiligheidsmaatregelen en aangepaste parkeerregels. Het wordt warm, dus voldoende drinken is belangrijk, en parkeren langs de weg leidt tot boetes en wegslepen.

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Het recreatiegebied ’t Zand trekt deze dagen veel bezoekers. Vanwege de hoge temperaturen adviseert de gemeente Alphen-Chaam om genoeg te drinken en het Nationaal Hitteplan van het RIVM te volgen. Zwemmen in het koude water kan kramp veroorzaken, dus toezicht en samen zwemmen zijn belangrijk.

De parkeerregels zijn aangescherpt om de drukte te beheersen. Voor fietsen, bromfietsen en motoren zijn gratis plekken beschikbaar. Auto’s kunnen betaald parkeren op de Voskuil en omliggende parkeerterreinen. Dit kost 10 euro en er kan alleen met pin betaald worden. Tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags is er toezicht.

Strenge maatregelen bij drukte

Bij volle parkeerterreinen worden toegangswegen naar ’t Zand afgesloten. Langs de weg parkeren is verboden en leidt tot een boete en mogelijke wegsleepregeling. Hulpdiensten moeten altijd vrije doorgang hebben. Bezoekers van het restaurant mogen gratis parkeren op de bijbehorende parkeerplaats.

De gemeente benadrukt dat deze maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en ontspannen kan genieten van het recreatiegebied. Meer informatie over ’t Zand is te vinden op de website van de gemeente.