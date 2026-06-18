Zomerrooster afvalinzameling Helmond door hitte

Vanwege extreme hitte past Helmond op 18, 19, 20 en 22 juni het afvalrooster aan.

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De temperaturen in Helmond zullen op deze dagen naar verwachting boven de 30 graden stijgen. Om medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de hitte, worden zowel de afvalinzameling als de openingstijden van de milieustraat aangepast.

Afvalinzamelaar Blink begint op deze dagen een uur eerder. De inzamelwagens starten om 06.30 uur, in plaats van de gebruikelijke tijd van 07.30 uur. Bewoners wordt geadviseerd hun afval tijdig buiten te zetten, want de wagens komen niet terug voor te laat aangeboden afval.

Aangepaste tijden milieustraat

De milieustraat in Helmond heeft aangepaste openingstijden. Van maandag tot en met vrijdag is deze geopend van 08.00 tot 12.00 uur. Op zaterdag zijn bezoekers welkom van 08.00 tot 15.00 uur. Middag- en avondopenstellingen vervallen op deze dagen.

Mensen die een afspraak hebben staan in de middag op een van deze dagen, ontvangen een persoonlijke e-mail. Zij kunnen hun afval in de ochtend komen brengen.

Andere diensten

De diensten van de GRIP-wagen, een mobiele service voor het ophalen van klein gevaarlijk afval, worden uitgevoerd volgens de normale planning en ondervinden geen wijzigingen.

Deze voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te waarborgen tijdens de voorspelde hitteperiode.