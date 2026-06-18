Guus Beaumont tekent bij FC Eindhoven

Guus Beaumont sluit volgende week aan bij FC Eindhoven. De middenvelder komt transfervrij over van Almere City FC en tekent een contract tot medio 2028.

Gevonden voor jou

FC Eindhoven heeft zich versterkt met middenvelder Guus Beaumont. De 24-jarige speler komt over van Almere City FC en zal vanaf volgende week deel uitmaken van de selectie. Hij heeft een contract getekend tot en met 2028 in het Jan Louwers Stadion.

Beaumont begon zijn carrière bij SV Buitenveldert en stapte in 2018 over naar de jeugdopleiding van FC Groningen. Twee jaar later maakte hij de overstap naar Almere City FC, waar hij afgelopen seizoen zes wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie.

Nieuwe kansen in Eindhoven

De middenvelder is enthousiast over zijn komst naar FC Eindhoven. Hij ziet de club als een springplank binnen het profvoetbal en kijkt uit naar de samenwerking met zijn nieuwe team. Het doel is om een sterk seizoen te draaien en de play-offs te bereiken.

Volgens technisch manager Marc Scheepers past Beaumont goed bij FC Eindhoven. Zijn veelzijdigheid en kwaliteiten maken hem een waardevolle toevoeging aan het team. Scheepers benadrukt dat Beaumont al langere tijd op de radar van de club stond.