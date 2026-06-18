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Twan Jansen benoemd tot waarnemend raadsvoorzitter in Bergeijk
Vandaag om 12:48
De gemeenteraad van Bergeijk heeft Twan Jansen benoemd als eerste waarnemend raadsvoorzitter. Het besluit werd genomen tijdens de openbare vergadering op 28 mei 2026.
De benoeming van Twan Jansen komt voort uit een voorstel van het presidium op 19 mei 2026. Als waarnemend raadsvoorzitter zal Jansen de taken van de voorzitter tijdelijk overnemen wanneer dat nodig is.
Het besluit is officieel vastgelegd en ondertekend door de raadsgriffier P.T. Franx en de voorzitter W.J.G. Delissen-van Tongerlo. De vergadering vond plaats in Bergeijk en was openbaar toegankelijk.
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