Uitstel beslissing omgevingsvergunning bedrijfspand Luyksgestel

De gemeente heeft de beslissing over de aanvraag voor een omgevingsvergunning in Luyksgestel met zes weken uitgesteld. Het gaat om de herbouw van een bedrijfspand aan de Rijt.

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De aanvraag betreft het herbouwen van een bedrijfspand op het adres Rijt 17 in Luyksgestel. Het verzoek valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan en technische bouwregels. De gemeente heeft aangegeven dat de periode waarin een besluit moet worden genomen wordt verlengd met zes weken.

Belanghebbenden kunnen geen bezwaar maken tegen deze verlenging. Het uiteindelijke besluit over de omgevingsvergunning volgt op een later moment.