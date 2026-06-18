Nieuwe vertrouwenscommissie benoemd in Bergeijk

De gemeenteraad van Bergeijk heeft leden, een adviseur en ondersteuning benoemd in de vertrouwenscommissie. Deze groep begeleidt de procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester. Het besluit werd genomen tijdens de openbare vergadering op 19 mei 2026.

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De vertrouwenscommissie bestaat uit vier raadsleden: T. Jansen (VVD), T. Sonnenberg (Pro), R. Groenen (CDA) en A. van den Putte-Verrijt (LPB). Daarnaast zijn griffier L. van Leersum en plaatsvervangend griffier P. Franx aangewezen als secretaris en plaatsvervangend secretaris.

Ook wethouder L. Wijnen-Koenen en gemeentesecretaris D. Ewalds maken deel uit van de commissie. Zij vervullen een adviserende rol. Het besluit is gebaseerd op de Verordening vertrouwenscommissie en artikel 61a van de Gemeentewet.