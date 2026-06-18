Nieuwe wethouders benoemd in gemeente Bergeijk

De gemeenteraad van Bergeijk heeft drie nieuwe wethouders benoemd. Het gaat om W.P.M. Aarts, E. van Onna en L.J.J.M. Wijnen-Koenen, die allen fulltime aan de slag gaan.

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De benoeming vond plaats tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad op 19 mei 2026. De drie nieuwe wethouders zullen zich inzetten voor het beleid en bestuur van de gemeente Bergeijk.

De heer W.P.M. Aarts, de heer E. van Onna en mevrouw L.J.J.M. Wijnen-Koenen starten direct met hun taken. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor verschillende portefeuilles binnen het gemeentebestuur.