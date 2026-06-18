Vrijstaande woning gepland aan Alphensebaan in Gilze

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Alphensebaan in Gilze.

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Op 15 juni 2026 heeft de gemeente Gilze en Rijen een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning. Het gaat om een perceel aan de Alphensebaan 78, ook bekend als Bolberg kavel 2.

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning, wat betekent dat de gemeente moet beslissen of de bouwplannen voldoen aan de regels voor ruimtelijke ordening en milieu. Het besluit hierover wordt later bekendgemaakt.