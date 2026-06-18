Tijdelijke woonunits gepland in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van tijdelijke woonunits op Driehoek 5. Het verzoek is ingediend op 15 juni 2026.

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De aanvraag betreft het plaatsen van tijdelijke woonunits op het adres Driehoek 5, 5691 NE in Son en Breugel. Het gaat om een verzoek dat is geregistreerd onder zaaknummer 08483737548.

De plannen liggen niet ter inzage en er kunnen op dit moment geen bezwaren worden ingediend. Eventuele bezwaren zijn pas mogelijk nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen over de aanvraag.