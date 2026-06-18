Nieuwe regels jeugdhulp Son en Breugel vanaf 2026

De gemeente Son en Breugel heeft de Verordening Jeugdhulp 2026 vastgesteld. Met deze regels worden de verantwoordelijkheden van ouders en de gemeente duidelijker, en is er meer focus op eigen kracht en het sociale netwerk.

Gevonden voor jou

Vanaf 4 juni 2026 geldt de nieuwe Verordening Jeugdhulp in Son en Breugel. Deze bevat uitgebreide richtlijnen voor het bieden van hulp aan jongeren met psychische problemen, gedragsproblemen of beperkingen. De nadruk ligt op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk.

De gemeente biedt hulp via vrij toegankelijke voorzieningen en op maat gemaakte individuele voorzieningen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opgroeien van hun kinderen en moeten eerst hun eigen mogelijkheden benutten voordat de gemeente hulp biedt. Bij gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb) gelden strikte regels om misbruik te voorkomen.

Met deze verordening wil de gemeente ervoor zorgen dat jeugdhulp effectief, integraal en dicht bij huis wordt ingezet, en beter wordt afgestemd op andere wettelijke regelingen zoals onderwijs en zorg.