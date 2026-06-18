Wegen afgesloten voor project Meanderende Maas

De gemeente Oss heeft een verkeersbesluit genomen voor het project Meanderende Maas. Verschillende wegen in het buitengebied tussen Megen en Macharen worden afgesloten. De maatregelen duren tot eind december 2026 of tot de werkzaamheden eerder klaar zijn.

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Voor het versterken van de dijk tussen Ravenstein en Lith worden wegen afgesloten. Het gaat om delen van de Megensedijk, Maasdijk en Hoogduinsestraat. Ook het voetpad tussen de Lindenstraat en de Maasdijk is gesloten. Er zijn alternatieve routes beschikbaar, zoals via de Maasbommelse Veerweg en Sluisweg.

Het project Meanderende Maas geeft de rivier meer ruimte en maakt het gebied mooier en economisch sterker. De werkzaamheden omvatten onder andere dijkverhogingen en werk zowel binnen als buiten de dijk. De gemeente Oss is verantwoordelijk voor het verkeersbesluit, dat de veiligheid en bruikbaarheid van de wegen moet waarborgen.

De afsluitingen gelden voor alle verkeer, met uitzondering van werk- en bestemmingsverkeer op bepaalde stukken. De maatregelen worden opgeheven zodra de werkzaamheden klaar zijn. Het verkeersbesluit is bekendgemaakt in het gemeenteblad en treedt in werking na publicatie.