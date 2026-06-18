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Uitbreiding kantoor en hellingbaan in Roosendaal vertraagd
Vandaag om 13:42
De beslissing over de vergunning voor een kantooruitbreiding en hellingbaan op Stadserf 1a in Roosendaal is uitgesteld. De gemeente heeft meer tijd nodig voor de beoordeling.
De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaand kantoor en de aanleg van een hellingbaan. Het project is gepland op Stadserf 1a in Roosendaal.
Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA048488. Door de verlenging van de beslistermijn neemt de gemeente extra tijd om de plannen zorgvuldig te beoordelen.
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