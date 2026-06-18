Woningfunctie vervangt agrarische functie in Moerstraten

De gemeente Roosendaal heeft besloten de agrarische functie van een locatie aan de Laagweg 8 in Moerstraten om te zetten naar een woonfunctie. Dit betekent dat de bedrijfswoning een burgerwoning wordt.

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Vanaf 22 juni 2026 ligt de wijziging van het omgevingsplan zes weken ter inzage. Het vastgestelde plan is zowel online in te zien via de landelijke website als via de gemeentelijke website van Roosendaal.

Met deze wijziging wordt de bestemming van het perceel aangepast, zodat het niet langer gebruikt wordt voor agrarische activiteiten maar als reguliere woonruimte. Deze transformatie sluit aan bij een bredere trend waarbij agrarische functies steeds vaker plaatsmaken voor woonfuncties.