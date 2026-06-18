Varkenshouderij in Roosendaal wil stalsystemen aanpassen

Varkenshandel Charles Janmaat B.V. in Roosendaal heeft een vergunning aangevraagd om de stalsystemen van haar varkenshouderij aan de Heirweg 2A te wijzigen. Het aantal dieren blijft gelijk.

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De gemeente Roosendaal heeft bekendgemaakt dat zij van plan is een omgevingsvergunning te verlenen aan Varkenshandel Charles Janmaat B.V. Het bedrijf wil de stalsystemen van de bestaande stallen aanpassen. Er komt geen uitbreiding van het aantal dieren.

De aanvraag is ingediend op 14 augustus 2025 en de bijbehorende documenten liggen vanaf 18 juni 2026 tot en met 28 juli 2026 ter inzage bij de gemeente Roosendaal. Belangstellenden kunnen de stukken ook online bekijken via officielebekendmakingen.nl. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2025-00020274.